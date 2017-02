Hogeschool Geesteswetenschappen failliet verklaard

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 18:59 uur | update: 19:51 uur

Foto: Google Streetview

UTRECHT - De Hogeschool Geesteswetenschappen BV in Utrecht is failliet verklaard. Het particuliere onderwijsinstituut is gevestigd in een monumentaal pand aan de Drift.



De school verzorgt beroepsopleidingen op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg, religie, filosofie en spiritualiteit. De rechtbank heeft een curator aangesteld.



HOGESCHOOL

Het onderwijsinstituut kwam eerder in het nieuws omdat het zich officieel geen hogeschool mocht noemen. Dat was bedoeld om verwarring of fraude met diploma's te voorkomen.



Ook overwogen studenten een kort geding aan te spannen, omdat ze hun diploma later dan beloofd kregen.



Reacties van lezers Hadden ze ook een oplieding voor waarzeggers gehad dan hadden ze dit van te voren kunnen zien aankomen, om dit maar eens heel filosofisch te melden. Ze geloofden daar al niet meer in. Frank uit Nieuwegein | 01-02-2017 19:24 uur

