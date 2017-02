Agenten houden man aan op station Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 19:45 uur | update: 19:45 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

BAARN - Agenten hebben woensdagavond een man in de boeien geslagen op station Baarn. Hij was volgens omstanders vermoedelijk onder invloed van drank of drugs.



De Engelstalige man veroorzaakte overlast op perron 4. De politie kwam rond 17.45 uur met een ambulance ter plaatse om hem te onderzoeken.



Uiteindelijk is besloten de man naar het politiebureau af te voeren.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht