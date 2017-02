Hond steekt A12 over op jacht naar konijn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 20:05 uur | update: 21:21 uur

DE MEERN - Automobilisten zijn woensdagmorgen op de A12 opgeschrikt door een hond. Het beest was achter een konijn aangerend.



De herdershond liep met haar baas in een losloopgebied toen ze het konijn zag. Ze rende door een gat in een hek heen en stak de vierbaans snelweg over.



De eigenaar kon de hond daarna niet meer vinden. De politie had ondertussen meerdere telefoontjes gehad van automobilisten die de hond hadden ontweken.



Door middel van camera's van Rijkswaterstaat werd het dier getraceerd. Agenten konden de hond daarna zonder problemen meenemen.



Omdat het telefoonnummer van zijn baas in een briefje in de halsband zat, kon de eigenaar snel getraceerd worden. Die heeft de hond op het politiebureau opgehaald.



