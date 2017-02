Oplichtende dakdekker na veroordeling weer in de fout

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 21:12 uur | update: 21:34 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

MAARTENSDIJK - Een 46-jarige man uit Maartensdijk stond woensdag voor de tweede keer wegens oplichting voor de rechter. Het vonnis van de eerste keer, waartegen hij in hoger beroep ging, mocht hij in vrijheid afwachten.



Toen ging de man direct weer de fout in. Zo huurde hij een auto huren zonder te betalen en nam hij voorschotten aan voor werk dat hij niet of slechts gedeeltelijk uitvoerde. Woensdag stond de man terecht voor dertien feiten.



AANVULLENDE GEBREKEN

Voor zes van deze feiten was hij al eerder veroordeeld. Hij nam als dakdekker werk aan, vroeg een voorschot om materialen aan te schaffen en constateerde dan vaak aanvullende gebreken waarvoor hij ook een voorschot wilde hebben.



Vervolgens deed hij het werk niet of niet volledig en was daarna niet of slecht bereikbaar, of beloofde een bedrag terug te betalen wat hij dan niet deed. Volgens de officier van justitie was dit oplichting.



CRIMINELE WINST

De officier van jusititie vroeg de rechtbank de dakdekker te veroordelen tot een celstraf van 16 maanden en de criminele winst, ruim vijftigduizend euro, af te pakken.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht