Luifelstede geschikt voor opvang statushouders

donderdag 2 februari 2017, 06:14 uur

Foto: Google Streetview

NIEUWEGEIN - De Luifelstede in Nieuwegein is klaar voor een grote verbouwing. De gemeente wil hier statushouders opvangen, maar daarvoor moest eerst nog aanvullend onderzoek worden gedaan.



Uit het onderzoek blijkt volgens de gemeente Nieuwegein dat opvang in het kantoorpand "haalbaar en betaalbaar" is. Ook blijkt er genoeg ruimte voor een veilige speelplaats voor kinderen en kunnen op termijn ook andere urgente woningzoekenden terecht in Luifelstede.



In het grote kantoorpand in de buurt van winkelcentrum City Plaza moeten maximaal 150 statushouders kunnen wonen, voor vijf jaar. Het pand kan nog voor de zomer worden omgebouwd tot opvang.



