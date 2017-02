Utrechtse topchefs koken voor het goede doel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 07:51 uur | update: 08:19 uur

Foto: Edukans

UTRECHT - In Amerongen gaan vijf topchefs uit de regio vandaag koken voor het goede doel. De opbrengsten van het diner in het koetshuis bij kasteel Amerongen gaan naar de Stichting Edukans.



Stichting Edukans zet zich in voor goed onderwijs voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Tijdens een zogenoemde dinnershow zijn er naast de gerechten ook nog dans- en zangoptredens. Verder krijgen de gasten uitleg over de werkzaamheden van Edukans in Malawi.



Een van de topchefs die de gerechten gaat bereiden is Ries Verburgt, chef-kok van Restaurant de Schans in Montfoort. Hij was al vroeg in de veren om zijn bijdrage aan het diner voor te bereiden. "Ja, we staan al klaar", zei hij om 6.40 uur in de vroege ochtendshow op Radio M. "Anders ga je het niet redden."



Verburgt maakt een amuse van truffel en het hoofdgerecht van hert. Daarbij serveert hij stamppotten van boerenkool en rode kool en hutspot. Er zijn volgens de chef nog vier plaatsen beschikbaar voor het diner.





