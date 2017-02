BOVAG: Autoverkoop neemt weer toe

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 09:35 uur | update: 09:52 uur

BUNNIK - Goed nieuws voor de vele autodealers in Midden-Nederland, want een nieuwe wagen kopen is weer in trek. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG in Bunnik.



In de eerste maand van het jaar zijn landelijk meer dan 51.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is een forse stijging ten opzichte van de afgelopen 5 jaar.



LEASEN

De sterke toename is mede te danken aan gewijzigde regels voor leaserijders. Die waren dit keer goedkoper uit als hun wagen pas in het nieuwe jaar op kenteken werd gezet.



Volkswagen wist afgelopen maand de meeste wagens aan de man te brengen: 8464 stuks. Dat is bijna een zesde van het totaal en meer dan de nummers twee (Opel) en drie (Kia) bij elkaar. Ook de Franse merken Renault en Peugeot haalden de top vijf.



In heel 2017 verwacht de autobranche 415.000 nieuwe voertuigen te slijten.









