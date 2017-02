Dafne Schippers en Nicky Romero uit elkaar

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 09:56 uur | update: 11:45 uur

Foto: ANP

UTRECHT/VEENENDAAL - De relatie tussen atlete Dafne Schippers en dj Nicky Romero is voorbij. Hun management laat via een persverklaring weten dat de twee door hun "drukke reisschema's en carriŤredoelen" te weinig tijd voor elkaar hebben.



De Utrechtse en de Veenendaler vinden het naar eigen zeggen "jammer" dat de liefde niet werkt. "Als goede vrienden zullen we elkaar komend jaar blijven steunen."



Schippers heeft ook een tweet gewijd aan de breuk. "Fijne tijd gehad", schrijft ze. "Twee hectische leventjes met ambitieuze doelen maken een relatie lastig."



De relatie tussen Schippers (24) en Romero (28) begon in februari 2016. De muzikant was aanwezig in BraziliŽ toen zijn wederhelft meedeed aan de Olympische Spelen.



Samen gingen ze daarna op vakantie in AziŽ, waar Romero enkele optredens gaf. Op 21 december was het koppel present op het Sportgala. Schippers moest de prijs voor de Sportvrouw van het Jaar daar aan turnster Sanne Wevers laten.



De wereldkampioene op de 200 meter keerde onlangs weer terug in Nederland na een trainingsstage in Zuid-Afrika.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Het ideale buurmeisje Daphne hoort ook meer bij een nuchtere Harrie die loodgieter is dan bij een DJ. Deze relatie heeft haar goud gekost. herman uit Utrecht | 02-02-2017 11:11 uur

Nieuwsoverzicht