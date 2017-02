Zorgen over plannen met erfpacht Utrecht

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 09:08 uur | update: 10:40 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht wil huiseigenaren de mogelijkheid geven om erfpacht in n keer af te kopen. Vanavond is er een inspreekavond over de plannen met de erfpacht.



In Utrecht staan zeker 3000 koophuizen op erfpachtgrond. Het huis is wel van de eigenaar, maar de grond is van de gemeente. Daar betalen huiseigenaren ieder jaar een zogeheten canon voor, een soort huurbedrag. De gemeente wil hen nu de mogelijkheid geven die erfpacht in een keer af te kopen tegen een korting.



DUUR

Advocate Christel Jaarsma zegt dat het idee op zich goed is, maar dat de uitvoering te wensen overlaat. "Het voorstel dat er nu ligt is erg prijzig. Het gaat om forse bedragen." Bij een woning van 300.000 euro zou het eeuwig afkopen van de erfpacht zo'n 50.000 euro kosten, zo rekent ze voor. Bij een woning van 600.000 euro zou dat zelfs oplopen tot 160.000 euro.



De erfpacht kan ook voor vijftig jaar afgekocht zijn, maar als die periode afloopt, wil de gemeente de prijs mogelijk omhoog gooien. Woningeigenaren met een huis op erfpacht maken zich dan ook zorgen over de plannen van de gemeente, zegt Jaarsma. Daarom presenteert ze vanavond samen met een collega een alternatief plan, waarbij vooral de berekening van de afkoopsom anders is. Verder zou de gemeente ook rekening moeten houden met mensen die de erfpacht echt niet voor eeuwig af kunnen kopen.



BESCHERMINGSBEPALING

"Niet iedereen heeft het op de plank liggen", aldus de advocate. "En dan willen we in ieder geval dat de canon niet ineens enorm omhoog kan. Daar zou een beschermingsbepaling op moeten zitten. Zodat mensen toch in hun woning kunnen blijven."



Jaarsma vindt de huidige plannen van de gemeente "niet reel". "Mensen worden hun woning uitgejaagd. Dus wij hopen dat er iets mee gebeurt. We hebben een aantal raadsleden gesproken en die reageren er in ieder geval positief op."



