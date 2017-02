Duidelijkheid over pandaparkeerplaats Ouwehands blijft uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 10:11 uur | update: 11:05 uur

Zo komt Pandaverblijf Pandasia in Ouwehands Dierenpark eruit te zien. Foto: Ouwehands Dierenpark

RHENEN - Ouwehands Dierenpark zit nog langer in onzekerheid over de pandaparkeerplaats die ze willen aanleggen in Wageningen. In een weiland moeten 1400 parkeerplaatsen komen. Maar de gemeente Wageningen is er nog niet uit.



Er is veel verzet tegen de parkeerplaats. Een bezwarencommissie vindt de bezwaren van bewoners gegrond. De gemeente Wageningen moet nu besluiten of ze naar het advies van de commissie gaan luisteren of het naast zich neerleggen.



MEER INFORMATIE NODIG

Maar er is meer tijd nodig zegt de gemeente in een persbericht. "Het college wil zorgvuldig omgaan met de ingediende bezwaren en het advies van de bezwarencommissie. Het college heeft nog aanvullende informatie nodig voordat ze een besluit kunnen nemen."



Naar verwachting volgt de beslissing halverwege maart. De vraag is of inwoners van Wageningen teleurgesteld worden; ruim 1200 mensen zijn namelijk tegen de grote parkeerplaats. De dierentuin hoopt dat er straks auto's kunnen parkeren. "Anders moeten we verder kijken, maar dit is voor de dierentuin en de regio de beste oplossing."





