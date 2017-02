Odijkse politie pakt fietsendieven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 10:27 uur | update: 12:03 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

ODIJK - De politie in Odijk heeft twee fietsendieven op heterdaad betrapt. De verdachten uit Baarn en Hilversum werden gesnapt op de Zeisterweg.



Agenten zagen een busje staan en ook stond er een fiets bij. Al snel bleek dat deze fiets en de vijf fietsen in de bus gestolen waren.



Eén van de slachtoffers is inmiddels achterhaald. De vrouw had even daarvoor net aangifte gedaan van diefstal bij het station in Bunnik.







