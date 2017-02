Leusden wil hulp bij bomen planten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 10:28 uur | update: 11:04 uur

LEUSDEN - Leusden vraagt aan scholen, sportverenigingen en welzijnsorganisatie om hulp bij het planten van bomen. De gemeente wil vooral weten waar er plek is voor het nieuwe groen.



Leusden denkt dat deze clubs goed op de hoogte zijn van hun wijken en buurten. Zo kunnen saaie pleintjes of hoekjes snel opgeknapt worden volgens de gemeente.



Per organisatie wordt één boom beschikbaar gesteld. De gemeente en twee andere organisaties bepalen aan de hand van de criteria of de boom daadwerkelijk geplant kan worden.



Reacties van lezers Daar is toch de bomenplantdag ofwel Nationale Boomfeestdag ook voor? Op 22 maart is het weer zover! Erik uit Leusden | 02-02-2017 12:12 uur

