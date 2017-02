"Rabobank medeplichtig aan misdaden Mexicaanse drugskartels"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 10:41 uur | update: 12:08 uur

UTRECHT - De top van Rabobank is medeverantwoordelijk voor moord en andere misdaden die door Mexicaanse drugskartels zijn gepleegd.Bij justitie in Nederland wordt donderdag een dergelijke aanklacht ingediend, schrijft de Volkskrant.



Strafrechtadvocaat Göran Sluiter stelt dat het Nederlandse Openbaar Ministerie de top van de Utrechtse bank moet vervolgen wegens medeplichtigheid aan misdaden van Mexicaanse drugskartels. De aanleiding voor de aanklacht is een onderzoek van Amerikaanse justitie naar het witwassen van Mexicaanse drugswinsten bij een dochteronderneming van Rabobank.



De aanklacht is uniek in Nederland omdat het niet uitsluitend gaat over witwassen maar ook over de gevolgen daarvan voor de Mexicaanse bevolking. "Drugsorganisaties zijn extreem gewelddadig en witwassen is cruciaal voor hun functioneren. Dankzij banken die hen daarvoor de ruimte bieden, kunnen ze de miljoenenwinsten weer investeren in hun criminele bedrijfsvoering", aldus strafrechtadvocaat Sluiter.



