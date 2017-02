"Oog in Al loopt vol met auto's"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 11:50 uur | update: 17:43 uur

Foto: Google Streetview

UTRECHT - De Utrechtse wijk Oog in Al stroomt volgens bewoners vol met autoverkeer. Ze zijn de toenemende verkeersdrukte beu en willen dat de gemeente actie onderneemt.



Bewoners, in de vorm van belangenclub Ronduit Weg, zijn in gesprek met de gemeente, maar ondertussen wordt het wel steeds drukker in de wijk, zeggen ze. Voorzitter Jurjen Lerou van Ronduit Weg, zegt dat het met name in de spits volledig vasstaat op de Lessinglaan en de Joseph Haydenlaan. "Politie en ambulance rijden dan over het fietspad. De wijk slibt gewoon langzaam dicht."



ALTERNATIEVE ROUTES

Het komt volgens Lerou doordat er op andere plekken in de stad alternatieve routes geknepen of verlegd worden. Het verkeer moet zoveel mogelijk weg uit de binnenstad en dat merken ze in Oog in Al. "Mensen maken zich zorgen. Het draagvlak voor al die wijzigingen neemt af. Dat merken we gewoon op social media. Als je het verkeer naar buiten gaat drukken, moet het ook naar buiten kunnen."



Vandaag was toevallig even rustig in de ochtendspits, maar een voorbijganger op de Haydenlaan wil graag kwijt dat "je soms wel vijf minuten staat te wachten, als je als bewoner de wijk uit wil. Het autoverkeer is echt ontembaar hier."



LUISTEREN

D66-raadslid Indra te Ronde zegt goed te "luisteren naar de klachten van de wijkbewoners", maar hij kan verder geen concrete toezeggingen doen. "Wij zijn al een tijdje bezig om de stad bereikbaar te houden. Het heeft ook te maken met de vraag of de stad ook bereikbaar is via andere manieren. Mensen komen hier met de auto, maar veel mensen horen met die auto misschien beter thuis op de A2." Te Ronde zegt dat Utrecht vooral investeert op de bereikbaarheid per fiets en met het OV.





Reacties van lezers Waar het om gaat is dat Utrecht een tomeloze ambitie heeft. Al die projecten (Stationsgebied, fly-over etc.) trekken weer meer verkeer aan. En dan krijg je dit. Er zijn nu eenmaal grenzen aan de groei, maar dat wil het stadsbestuur niet weten. Gerben uit Utrecht | 02-02-2017 15:01 uur Tja en de mooie brede nieuwe A2 helpt ook goed voor de doorstroming buit de stad. O nee vergeet even dat de tunnel in de spits meestal dicht is en dat het verkeer alternatieven gaat zoeken. FS uit H | 02-02-2017 14:59 uur Klinkt allemaal bekend in onze oortjes. De burger is daar, zoals eerder gegeven, zelf verantwoordelijk voor door dit bestuur van de stad te kiezen, ondanks alle waarschuwingen. Dus tot aan de volgende verkiezingen moeten we het met deze kabouters doen, hoe spijtig ook. Hoe belangrijk het is, om als burger goed na te denken voor dat je dat rooie potlood gebruikt. Peter uit Utrecht | 02-02-2017 14:43 uur "Wij zijn al een tijdje bezig om de stad bereikbaar te houden." Leugens. Ze zijn al een tijdje bezig om Utrecht onbereikbaar maken, vanuit het linkse luchtkasteel dat je een stad zonder verkeer maar met inwoners en met bedrijven zou kunnen hebben. Alleen al het terugdraaien van de maatregelen van de afgelopen vijf jaar zou het grootste deel van de problemen direct oplossen. Ook verzet de gemeente zich actief tegen verbeteringen van de infrastructuur, zoals de verbreding van de A27, de A28 en snellere afvoer over de A2 door hogere snelheden. Thomas uit Utrecht | 02-02-2017 14:20 uur Utrecht wen er maar vast aan!!!! Onze prijzenwinnende verkeerswethouder gaat het jullie vast nog veel moeilijker maken de komende tijd!!! P. uit Utrecht | 02-02-2017 14:12 uur Wordt het geen tijd om Lotje van Hooijdonk af te lossen? Het is kommer en kwel in de stad, en dat allemaal vanwege dat GroenLinkse beleid. Ik zeg: Lotje Bedankt! Vroeger op Zuilen uit Houten | 02-02-2017 13:39 uur Is dit dan zo vreemd met een megalomaan verantwoordelijk voor alle infrastructuur in de stad? Het is niet alleen Oog in Al. Goylaan, Beneluxlaan, Kardinaal de Jongweg, Venuslaan. Het is één en al drama sinds mevr Van Hooijdonk voor het zeggen heeft. Rico uit Utrecht | 02-02-2017 12:36 uur Hier werd een paar jaar geleden al voor gewaarschuwd, maar Lotje mocht toch haar gang gaan. D66 heeft trouwens een flink pak boter op hun hoofd, want die zijn als grootste collegepartij mede verantwoordelijk voor dit beleid. "luisteren naar de klachten van de wijkbewoners", ja dûh. Lombokker uit Utrecht | 02-02-2017 12:25 uur "[...] en voorbijganger op de Haydenlaan wil graag kwijt dat "je soms wel vijf minuten staat te wachten, als je als bewoner de wijk uit wil [...]" Wat 'n ellende, 5 minuten wachten... Daarvoor zijn al die yuppen en nimby's natuurlijk niet in Oog in Al komen wonen. PD uit Papekop | 02-02-2017 12:05 uur Waarom alleen weer oog in al vermelden!! Wij van de zgn. andere kant van de brug zijn het ook zat!!! Lana uit Utrecht | 02-02-2017 12:03 uur goed nieuws voor de mensen daar. genomineerde lot van hooydonk gaat het jullie dit jaar nog moeilijker maken als alle wegen worden versmald. dan staat alles vast ook voor de hulpdiensten. twee uit | 02-02-2017 12:01 uur

