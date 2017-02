Wegdekdemonstratie in Amersfoortse woonwijk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 12:27 uur | update: 13:00 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - Vanuit de Amersfoortse wijk Nieuwland komen veel meldingen over te hard rijden en daarom heeft Veilig Verkeer Nederland er een wegdekdemonstratie gegeven. Donderdagochtend waren onder andere tientallen kinderen van de partij om te zien hoe lang het duurt voordat een auto remt bij een bepaalde snelheid.



Veilig Verkeer Nederland hoopt dat kinderen door de demonstratie bewuster worden van hun eigen rol in het verkeer. Instructeurs lieten bijvoorbeeld zien hoe lang de remweg is van een auto met een snelheid van dertig kilometer per uur.



Ook werd er met vijftig kilometer per uur gereden en volgens een omstander hadden de kinderen al snel het gevaarlijke verschil in de gaten op de Goudreinetgaarde. Het wijkcomitť van de wijk Nieuwland heeft het evenement georganiseerd.





