Zondag ook tegendemonstratie Utrecht Bekent Kleur

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 12:59 uur | update: 14:26 uur

Een eerdere demonstratie van Utrecht Bekent Kleur Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De organisatie Utrecht Bekent Kleur wil zondag ook in de Utrechtse binnenstad demonstreren. Eerder kondigde de anti-islambeweging Pegida al een demonstratie aan op die dag.



Utrecht Bekent Kleur demonstreert zondag van 13.00 uur tot 15.00 uur op het Janskerhof. De organisatie wil naar eigen zeggen "een ander geluid laten horen". "Niet afweer en haat, maar openheid en saamhorigheid moeten voorop staan. We zijn voor een kleurrijke stad: een stad met respect voor iedereen, ongeacht afkomst, religieuze achtergrond en seksuele voorkeur".



SOEP

Er zijn op het Janskerkhof toespraken en muziek, schrijft Utrecht bekent kleur op Facebook, en in de kerk wordt "allochtone" soep uitgedeeld, "als symbool van een wereld zonder grenzen".



PEGIDA

Pegida demonstreert later op de dag, maar waar dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. De gemeente Utrecht wil dat de beweging demonstreert in het Moreelsepark, maar Pegida is niet van plan daar naartoe te gaan.



Ook een protestmars door de stad mag niet doorgaan van de gemeente. "We hebben van het begin af aan gezegd: we willen lopen, we willen een plek waar we gezien worden", zei Pegida-voorman Edwin Wagensveld. "We gaan niet ergens achteraf staan." De demonstratie gaat wel door, benadrukt Wagensveld, maar waar is nog onbekend.



CONFRONTATIES

Eerdere Pegida-demonstraties op het Vredenburg en het Hogelandsepark leidden tot confrontaties met linkse activisten en een massale politie-inzet. Volgens de politie werden aanhoudingen zowel onder voor- als tegenstanders van de demonstratie verricht. Pegida zelf benadrukt een vredelievend protest te willen organiseren.



Reacties van lezers Tja, dat is een twijfelgeval. Nederland Bekent Kleur heeft zich in het verleden fel voor racisme en fel tegen gelijke behandeling uitgesproken. Anti-blank racisme op de arbeidsmarkt om specifiek te zijn, en gebruikt ook valse beschuldigingen van racisme om criticasters van open-deur migratiebeleid aan te vallen. Dus dat een racistische beweging als Pegida alleen in een park mag demonstreren, prima. Maar ook deze pro-racistische groep moet dan elders gedelegeerd worden. Hun racisme is niet meer of minder fout dan het racisme van Pegida. Thomas uit Utrecht | 02-02-2017 14:43 uur Waarom geeft de burgemeester geen verbod op deze protestdemonstratie? Dan gaat het waarschijnlijk toch weer een confrontatie worden en daar is niemand mee gediend. Ik zou zeggen een demonstratie per keer en zeker geen twee met tegenstrijdige belangen. Ballie uit Stichtse Vecht | 02-02-2017 14:19 uur Het is hun goed recht. Ik ben daarnaast wel reuze benieuwd hoe er gereageerd wordt als er een camerateam van POW bij hen langskomt voor de vrije nieuwsgaring en wat genuanceerde meningen... Erik uit Leusden | 02-02-2017 14:17 uur leuk bedacht maar als ze iedereen met elkaar willen laten leven dan moeten sommige bevolkingsgroepen afstand nemen van hun idealen,en dat gebeurt niet dus is het zinloos wat voor kreten ze bij "utrecht bekent kleur" naar buiten gooien. twee uit | 02-02-2017 14:14 uur In februari 1920 werd er ergens bij de buren ook een groep opgericht die graag met fakkeltjes en vlaggen liep en ook van zich liet horen. Ik heb het er niet zo, want er zijn nogal wat overeenkomsten tussen die twee. Aan de andere kant zijn die linkse rakkers van 'Utrecht Bekent Kleur' in mijn ogen net zo fout als die rechtse jongens en meisjes van Pegida. P. uit Utrecht | 02-02-2017 14:06 uur

