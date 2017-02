Utrechtse bijeenkomst over nanogeneeskunde

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 12:28 uur | update: 14:11 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In Utrecht komen mensen donderdagochtend bij elkaar om te praten over nanogeneeskunde. Deze techniek is namelijk een nieuw wapen in de strijd tegen kanker.



Met de methode kan de ziekte vroegtijdig worden opgespoord, ook kunnen uitzaaiingen worden gevonden tijdens een chirurgische ingreep. De organisator van de miniconferentie is blij met de laatste ontwikkelingen. Volgens Gerdien Stout is er steeds meer mogelijk dan de medicijnen die via een spuit en infuusnaald worden ingebracht.



De conferentie over nanogeneeskunde wordt gehouden in Stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht in Utrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht