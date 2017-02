Amersfoorters niet blij met 'nieuwe' fontein op de Hof

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 14:28 uur | update: 16:34 uur

Zo moet het eruit komen te zien. Foto: Twitter Hans van Wegen

AMERSFOORT - Het plan om de fontein op de Hof in Amersfoort te verbouwen is niet bij alle Amersfoorters in goede aarde gevallen. Op Twitter klagen mensen over het kunstwerk.



Het is lelijk en kost te veel geld, zeggen Amersfoorters die zich op Twitter verenigen onder de hashtag #debronblijftzo.



Stichting Open Oog wil de fontein op de Hof voorzien van een sierlijke overkapping, rustend op vijf bronzen beelden. Als dat gebeurt, komt een einde aan de traditie dat kinderen over de rand van de fontein kunnen lopen.



POLITIEK

PvdA-raadslid Louis de la Combť is ook niet blij met de plannen: "Nog even los van principiŽle vraag of je invulling van publieke ruimte moet laten domineren door een private groep."



De Stadsbron, zoals de fontein officieel heet, stamt uit de vijftiende eeuw. In het midden een bronzen gezicht te zien dat water spuit uit zijn mond.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht