Kind (12) mishandeld in Griftpark Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 15:26 uur | update: 16:24 uur

Foto: Facebook Politie Utrecht

UTRECHT - Een 12-jarig jongetje is afgelopen dinsdag mishandeld op het kunstvoetbalveld in het Griftpark. Hij werd door twee andere kinderen geslagen en geschopt, met een gebroken pols tot gevolg.



De daders zijn nog niet gepakt. Daarom heeft de politie een opsporingsbericht verspreid.



De eerste jongen is 10 à 11 jaar oud, 1.40 meter lang en heeft een getinte huidskleur. De ander was 14 à 15 jaar oud, 1.65 meter lang en was blank.



Het slachtoffer was rond 16.00 uur aan het voetballen met wat vrienden toen ruzie ontstond. Die mondde uit in een vechtpartij. Na de mishandeling vluchtten de verdachten in de richting van de Stieltjesstraat.



