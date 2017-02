Beloning voor spitsmijders A12 Utrecht blijft nog even

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 15:43 uur | update: 16:00 uur

UTRECHT - Automobilisten worden ook de komende maanden nog beloond als ze de A12 in de spits mijden. De proef is met drie maanden verlengd.



Sinds afgelopen najaar kunnen weggebruikers voor cadeautjes sparen. Daarvoor moeten ze dan wel in de avondspits de snelweg tussen Oudenrijn en Lunetten omzeilen.



Het project van onder meer de provincie en het Utrechtse bedrijfsleven zou vrijdag aflopen, maar is nu tot eind april verlengd. De initiatiefnemers hopen meer mensen aan te sporen om de drukte te mijden en de doorstroming op de weg te verbeteren.



