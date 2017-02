Hogeschool Geesteswetenschappen blijft open

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 15:25 uur | update: 16:03 uur

Foto: Google Streetview

UTRECHT - De Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht blijft voorlopig gewoon open. De directeur schrijft in een brief aan de studenten dat een aantal docenten en oud-docenten het faillissement heeft aangevraagd met als doel een vijandige overname.



Volgens hem is de financiŽle positie van de school wankel door de hoge huur van het monumentale pand aan de Drift en door teruglopende studentenaantallen. Samen met de curator wordt er naar een oplossing gekeken.



"Onderwijs wordt op dit moment nog steeds aangeboden. En ik zoek samen met de directie en eventuele andere partijen naar de vervolgmogelijkheden op dit moment", aldus curator Dennis Steffens.



Het onderwijsinstituut kwam eerder in het nieuws omdat het zich officieel geen hogeschool mocht noemen. Dat was bedoeld om verwarring of fraude met diploma's te voorkomen.







