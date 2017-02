Vijf jaar cel voor moordpoging om Facebook-bericht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 16:14 uur | update: 19:24 uur

NIEUWEGEIN/ARNHEM - Een 72-jarige Nieuwegeiner is veroordeeld voor een moordpoging na een Facebook-bericht. De man moet vijf jaar de gevangenis in.



Volgens de rechtbank in Arnhem heeft de man geprobeerd zijn even oude ex-vriendin met een mes om het leven te brengen. Hij was razend geworden over iets dat ze op Facebook had geschreven.



Na een doorwaakte nacht reed de Nieuwegeiner met met het mes naar de vrouw. Hij verraste haar in haar slaapkamer en begon direct te steken. Het slachtoffer verzette zich hevig en liep alleen lichte snijwonden op.



Naast de poging tot moord vond de rechtbank ook mishandeling en het binnendringen in de woning bewezen. De man heeft per direct een contact- en een locatieverbod opgelegd gekregen. Verder moet hij zijn ex-partner een schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geŽist.



