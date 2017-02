Dick: Ik schaamde me erg voor mijn laaggeletterdheid

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 16:33 uur | update: 16:59 uur

UTRECHT - In Utrecht komen donderdag tientallen organisaties samen tijdens een bijeenkomst over laaggeletterdheid. Laaggeletterden kunnen niet lezen, schrijven of zijn digibeet.



Uitkeringsinstantie UWV, de Stichting Lezen en Schrijven en bibliotheken in de regio Utrecht slaan de handen ineen om deze groep te helpen. Laaggeletterdheid is namelijk een onderschat probleem op de arbeidsmarkt, ziet het UWV. Er worden namelijk veel smoesjes verzonnen om het te verbergen.



"Er zijn voorbeelden van dat bijvoorbeeld werkzoekenden een mitella dragen en aangeven dat ze last hebben van hun arm en niet kunnen schrijven. Of ik heb mijn bril niet bij me, omdat er een grote schaamte is", aldus Tine de Zeeuw van de uitkeringsinstantie.



Dick Voogd is nu Taalambassadeur voor Stichting Lezen en Schrijven. Maar hij heeft jarenlang niet goed kunnen schrijven. Hij vroeg familieleden om hem te helpen en daardoor is er lang niks aan zijn laaggeletterdheid gedaan.



"Als ik dan dingen moest doen, dan liet ik het vaak door mijn broer of mijn zus doen. En later toen ik mijn vrouw leerde kennen, heb ik het ook gezegd; dat ik niet kon schrijven. Zij heeft mij geholpen en ze vond dat geen probleem", aldus Voogd.



