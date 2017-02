Utrechtse Gezondheidbeurs walhalla voor foodies

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 16:56 uur | update: 17:22 uur

Foto: RTV Utrecht-Anita Sara Nederlof

UTRECHT - Foodbloggers, fitgirls en beautygoeroe's zijn vanaf donderdag te vinden in Utrecht. De Gezondheidsbeurs is namelijk weer neergestreken in de Utrechtse Jaarbeurs.



Er zijn dit jaar 325 stands op de nationale beurs te vinden. Ook kunnen bezoekers kookworkshops volgen en lezingen over een gezond leven bijwonen.



Volgens de organisatie is de beurs niet alleen op vrouwen gericht: "Het is vooral om inspiratie op te doen over de nieuwe trends en hypes. Er komt zoveel nieuwe food-en healthdingen die gewoon de aandacht trekken."



De beurs opent iedere dag om 11:00 met een speciale workout en is tot er met zondag te bezoeken.



