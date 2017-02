Foto's opgedoken: Lage Vuursche in rep en roer na geboorte kroonprins

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 18:57 uur | update: 19:30 uur

Beelden van prins Claus bij een geÔmproviseerde tv-studio. Foto: Hollandse Beelden (Foto 1 van 3) Beelden van de tv-opnames in restaurant De Lage Vuursche. Foto: Hollandse Beelden (Foto 2 van 3) De cover van Hollandse Beelden. Foto: Hollandse Beelden (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT/LAGE VUURSCHE - Fotomagazine Hollandse Beelden heeft tot nu toe onbekende foto's gevonden van de opwinding rond de geboorte van Willem-Alexander. De negatieven van fotograaf Ruud Frings stonden op een harde schijf in het archief van fotobureau Hollandse Hoogte.



Op de foto's is onder meer te zien hoe de pers bij het ziekenhuis in Utrecht en bij kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche caravans installeerde om verslag te doen van de koninklijke geboorte. Ook zijn er foto's van prins Claus als trotse vader in een geÔmproviseerde caravan-studio en beelden van een haastig opgezette feestuitzending met artiesten als Rob de Nijs, Ria Valk en Bueno de Mesquita in restaurant De Lage Vuursche.



De negatieven zonder duidelijke beschrijving waren via het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bij Hollandse Hoogte terecht gekomen. Kwartaalmagazine Hollandse Beelden besteedt in het komende nummer aandacht aan de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander en kwam ze in een zoektocht naar originele plaatjes op het spoor.



De foto's worden zaterdag in het tijdschrift Hollandse Beelden gepubliceerd. Op de cover staat een foto van prins Claus bij een geÔmproviseerde tv-studio in Lage Vuursche.



