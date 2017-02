Soest pakt permanente bewoning recreatiehuizen aan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 19:33 uur | update: 19:50 uur

Recreatiehuis in Soest Foto: RTV Utrecht

SOEST - Soest gaat paal en perk stellen aan permanente bewoning op vakantieparken. De gemeente schat dat er tientallen mensen op recreatieparken in Soest wonen, en dat mag niet.



Het gemeentebestuur vindt de parken niet geschikt voor permanente bewoning. Wonen in recreatiehuizen is feitelijk verboden in Nederland, maar in veel gemeenten wordt het gedoogd. Ook Soest kneep jarenlang een oogje dicht.



HOOFDPIJN

Op recreatiepark Duynparc aan de rand van Soest worden zeker zeven vakantiewoningen permanent bewoond. Rob Overkleeft woont samen met zijn partner al acht jaar op het park. "Ik heb er echt hoofdpijn van gekregen", zegt Overkleeft over het voorgenomen besluit van de gemeente om nu toch in te grijpen.



Bewoners zoals Rob Overkleeft krijgen tot 1 september 2017 om een andere woning te zoeken. Daarna kan de gemeente bewoners die toch blijven een dwangsom opleggen. "Hoeveel dat is weet ik niet precies, maar ik denk ongeveer duizend euro", licht wethouder Janne Pijnenborg (Soest2000) toe.



HYPOTHEEK

Overkleeft moet dus op zoek naar een andere woning. "Maar wij hebben ook een hypotheek op deze woning. En wij kunnen niet ergens gaan huren en tegelijk een hypotheek blijven betalen."



Samen met andere bewoners wil Overkleeft het besluit aanvechten. "Misschien dat de politiek nog iets voor ons kan doen."



MELDING

Controle op permanente bewoning is heel lastig, geeft wethouder Pijnenborg toe. "Wanneer iemand ergens anders een postadres heeft, maar toch permanent op een recreatiepark woont kunnen wij daar niet achter komen. Behalve als iemand anders hier melding van maakt."



Handhavers van de gemeente gaan gefaseerd alle vakantieparken controleren op illegale bewoning. Hoeveel mensen er precies permanent op een vakantiewoning wonen is niet duidelijk.



