Brandweer haalt twee gewonden uit brandend huis Kamerik

Foto: Woerden TV

KAMERIK - De brandweer heeft in Kamerik twee mensen uit een brandend huis gered. Ze hebben rook ingeademd en zijn daarvoor behandeld door ambulancemedewerkers. Daarna zijn ze met spoed meegenomen naar het ziekenhuis.



Het vuur woedde donderdagavond in een huis aan de Van Teylingenweg. De brand was snel onder controle.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.



