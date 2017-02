"Hogeschool Geesteswetenschappen hield salaris docenten achter"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 06:00 uur | update: 06:17 uur

Foto: Google Streetview

UTRECHT - De directeur van de failliete Hogeschool Geesteswetenschappen BV in Utrecht kan verschikkelijk goed lesgeven, maar zakelijk gezien gaat er veel mis. Dat zegt vierdejaars student Energetisch Therapeut Guido de Vries.



De Vries was donderdagavond op een bijeenkomst in de Janskerk, vlakbij de school. Daar bespraken oud-docenten en leerlingen hoe ze de opleiding een doorstart kunnen geven of een nieuw instituut kunnen oprichten.



NIET BETAALD

Docenten vroegen faillissement aan voor de school en stapten massaal op. De directeur zou hun salaris hebben achtergehouden. "De directeur nam regelmatig nieuwe docenten aan", zegt De Vries. "Sommigen waren binnen twee maanden al weg, omdat ze niet betaald kregen. Andere oud-docenten waren heel loyaal en hielden het soms nog wel een jaar vol."



Ook studenten, onder wie De Vries zelf, hadden vaak klachten. "Op mijn brieven en telefoontjes reageerde hij dan door te verwijzen naar de studieadviseur of de ondernemingsraad. Maar dat bleek hij zelf te zijn."



INTERESSANTE MAN

Over de persoon achter de directeur is De Vries wel positief. "Het is een heel interessante man, die verschrikkelijk goed les kan geven in onder andere religie, filosofie en esoterie. Maar zakelijk gezien gaat er heel veel mis."



De Vries kent verhalen van studenten die twee of drie jaar vooruit hadden betaald en door ziekte moesten afhaken. Die zouden geen cent terug hebben gezien. "Het is een raadsel. Als je hem erop aanspreekt is hij hartstikke aardig en begripvol, maar als het erop aankomt betaalt hij niet."



NIEUWE SCHOOL

De directeur van de Hogeschool Geesteswetenschappen, die overigens formeel geen hogeschool is, noemde de faillisementsaanvraag door docenten eerder "moreel verwerpelijk." De oud-docenten hopen dat zij op 1 maart hun werk zonder de directeur voort kunnen zetten in een nieuwe school.



