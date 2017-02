Opnieuw auto uitgebrand in Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 06:02 uur | update: 06:13 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - In de nacht van donderdag op vrijdag is in de Utrechtse wijk Overvecht opnieuw een auto uitgebrand. De brandweer kreeg de melding van de brand op Naxosdreef rond 04.15 uur.



Toen de brandweerlieden ter plaatse kwamen, was er al geen redden meer aan: de auto stond volledig in brand. De brandweer kon wel voorkomen dat andere auto's vlam vatten, al raakte wel een wagen achter de vuurhaard licht beschadigd.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting word niet uitgesloten. Het is niet de eerste keer dat een auto in vlammen opgaat in Overvecht en de politie kijkt of er een verband bestaat tussen de branden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht