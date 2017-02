Utrechters bezorgd over afkoop erfpacht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 06:42 uur | update: 06:43 uur

UTRECHT - In een afgeladen stadhuis hebben donderdagavond zo'n 150 Utrechters hun zorgen geuit over de erfpachtregeling van de gemeente. Huizenbezitters op gemeentegrond moeten erfpacht betalen aan de gemeente, maar Utrecht wil daar vanaf en erfpachters kunnen daarom het bedrag afkopen met korting.



De afkoopsommen lopen echter in de tienduizenden euro's en sommige gevallen tot bijna twee ton. Veel Utrechters op erfpachtgrond kunnen deze bedragen niet betalen, maar vrezen dat ze straks nog veel meer geld kwijt zijn als ze de grond nu niet met korting kopen.



"Laat de gemeente een regeling aanbieden die de restgroep erfpachters werkelijk een reŽle kans biedt om zich van de last van de erfpacht te bevrijden", verwoordde een van de insprekers het. Utrechters willen de grond wel kopen, maar dan moet de prijs wel te betalen zijn, zeggen de insprekers.



In Utrecht gaat het om zo'n 35.000 huizenbezitters die te maken hebben met een erfpachtregeling die na 50 jaar afloopt. Medio maart praat de gemeenteraad over de erfpachtzorgen in de stad.



