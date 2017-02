Auto uitgebrand in Vleuten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 06:44 uur | update: 07:04 uur

Foto: Michiel van Beers

VLEUTEN - Aan de Dokter Oolderslaan in Vleuten is donderdagavond een auto uitgebrand. De melding kwam rond 21.30 uur en de brandweer heeft de brand geblust.



De politie houdt rekening met brandstichting omdat op bewakingscamera's een andere auto vlak voor en direct na de brand te zien is.



Een berger heeft de uitgebrande auto weggesleept.



