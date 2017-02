"Weinig draagvlak verkeersplannen winkelcentrum Vleuterweide"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 07:25 uur | update: 07:26 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Utrechtse raadsleden hebben de verkeerschaos rond winkelcentrum Vleuterweide donderdag besproken met winkeliers, bewoners en ouders en leerkrachten van een naastgelegen school. Die zijn niet blij met de verkeersplannen van de gemeente.



De verkeersproblemen spelen al jaren en hebben tot ongelukken geleid. De gemeente wil de doorgaande weg rond het winkelcentrum daarom opknippen, maar ondernemers vrezen dat daardoor klanten wegblijven.



Omwonenden en de ouders en leerkrachten zijn ook niet blij met de plannen. Ze zeggen dat door de plannen van de gemeente de situatie bij het centrum onveiliger zal worden.



Tijdens de bijeenkomst was iedereen het erover eens dat de tijd van praten voorbij is, zegt VVD-raadslid Dimitri Gilissen. "Wachten is geen optie. Alle scenario's liggen al op tafel en iedereen is het erover eens dat nu een knoop moet worden doorgehakt."



Gilissen wil dat de wethouder met een alternatief plan komt, nu haar oorspronkelijke plan niet kan rekenen op brede steun.



