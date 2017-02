Start hoger beroep in zaak Sandra García Geraldino

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 08:11 uur | update: 08:16 uur

Foto: Politie

UTRECHT - Het hoger beroep in de moordzaak Sandra García Geraldino start vanmiddag bij het gerechtshof in Arnhem. De moeder van drie kinderen werd zomer 2015 om het leven gebracht. Het OM verdenkt haar ex: Silvester L. uit Utrecht.



September vorig jaar werd L. veroordeeld tot 6 jaar cel. De 43-jarige man uit Utrecht kreeg twee jaar minder dan geëist door de officier van justitie. De rechtbank acht het niet bewezen dat hij de bedoeling had zijn ex-vriendin te doden. Hij is daarom vrijgesproken voor moord en doodslag. Wel is Silvester L. veroordeeld voor de dodelijke trap die leidde tot haar dood.



L. zegt dat hij niets met de dood van z'n ex te maken heeft en ging daarom in hoger beroep. "Het is ook zo dat het dossier wel aanleiding geeft om te menen dat er wat schort aan dat vonnis", zegt zijn advocaat Jan Boone. "De hele zaak zit vast op de verklaring van een 4-jarig meisje, die ook nog eens tegenstrijdig is aan wat haar tweelingzusje heeft gezegd."



RUZIE

De familie zegt dat er voldoende bewijzen zijn dat L. de schuldige is. "Er zijn gekke telefoontjes gepleegd, hij heeft haar voor het laatst gezien en haar dochtertje heeft verklaard dat haar ouders vaak ruzie hadden en dat ze stompen heeft gehoord." De familie ziet L. dan ook het liefst lang achter tralies verdwijnen.



García Geraldino verdween eind juli nadat ze uit Spanje naar Nederland was gekomen om met haar ex Silvester L. te praten. Na meerdere zoekacties werd ze uiteindelijk vlak bij het huis van L. gevonden. Ze werd opgegraven in de omgeving van de De Muinck Keizerbrug in Zuilen, nadat ze ruim twee weken vermist was geweest.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht