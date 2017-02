PvdA boos over verkoop woningen Kanaleneiland aan Qatar

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 08:40 uur | update: 08:40 uur

Flats in Kanaleneiland voor de renovatie. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Qatar heeft meer zeggenschap in Kanaleneiland dan Utrechtse woningcorporaties. Dat stelt de PvdA naar aanleiding van een artikel in Het Financieele Dagblad. Hieruit blijkt dat een bedrijf uit Qatar met hulp van een Zwitserse bank meer dan 252 sociale huurwoningen in Kanaleneiland heeft gekocht van woningcorporaties Portaal en Mitros.



Het fonds Aventicum heeft de panden gerenoveerd, schrijft de krant, en verhuurt ze nu weer voor tegen marktprijs. En met veel succes, zegt wethouder Jansen in de krant. De PvdA vindt het onacceptabel dat een steenrijke oliestaat dit kan doen terwijl er een flink tekort is aan sociale huurwoningen in de stad.



Volgens raadslid Isik heeft de stad een tekort van 4000 sociale huurwoningen en zou het college van B en W er alles aan moeten doen om te voorkomen dat dit soort verkooppraktijken niet meer plaats gaan vinden.



Isik wil ook dat wordt nagegaan of het fonds uit Qatar een postbusbedrijf is dat mogelijk z'n belastingplicht ontduikt. Ook zou de gemeente moeten onderzoeken of het mogelijk is de winsten van zulke bedrijven opnieuw te investeren in de Utrechtse woningmarkt



De fractie vraagt het college van B en W om opheldering.







