Zorgen om demonstraties Pegida en Utrecht Bekent Kleur

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 09:17 uur | update: 10:33 uur

Pegida-voorman Erwin Wagensveld in 2015. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Utrechtse winkeliers zijn bang dat demonstraties dit weekeinde uit de hand lopen. De extreem-rechtse organisatie Pegida wil door het centrum een mars houden en op het Janskerkhof is een tegendemonstratie georganiseerd van 'Utrecht bekent kleur'.



Centrummanager Jeroen Roose van Leijden heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de demonstraties ruimte te geven buiten het drukke centrum. "Ik denk dat er een plek moet zijn voor dit soort demonstraties", zegt hij, "maar wel buiten het centrum". Volgens Roose van Leijden wordt het centrum veel te intensief gebruikt voor dit soort demonstraties.



Uiteindelijk is het een zaak van de burgemeester en de politie, erkent Roose van Leijden. "Het enige wat wij doen is winkeliers informeren over de demonstraties, zodat ze op de hoogte zijn." De centrummanager zegt dat sommige winkeliers tijdens de demonstraties op het Vredenburgplein in 2015 hun deuren hebben gesloten.



Destijds ging het mis toen linkse activisten afkomstig van de demonstratie van 'Utrecht bekend Kleur' hun weg vonden naar het Vredenburgplein waar de aanhangers van Pegida zich hadden verzameld. Dat leidde tot rellen, waarbij de M.E. moest ingrijpen. Meerdere mensen werden toen opgepakt.



Voor de demonstraties zondag had de gemeente Pegida verwezen naar het Moreelsepark en 'Utrecht bekend kleur' naar het Janskerkhof. Pegida heeft al aangegeven niet van plan te zijn daar te gaan staan. "We hebben van het begin af aan gezegd: we willen lopen, we willen een plek waar we gezien worden", zei Pegida-voorman Edwin Wagensveld eerder deze week.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht