Zeemeerminnen naar Utrecht voor eerste NK

UTRECHT - Sprookjesachtige taferelen zijn komende zondag te zien in zwembad de Kwakel. In het Utrechtse zwembad wordt het eerste Nederlands Kampioenschap zwemmen als een zeemeermin georganiseerd. Volgens de organisatie zijn zeemeerminzwemlessen erg populair.



Vorig jaar startte Jolande van der Meijde met de zeemeerminzwemlessen. "Het is inmiddels een hype geworden en het is natuurlijk ook een beetje sprookjesachtig", zei Van der Meijde vrijdagochtend op Radio M Utrecht.



Door heel Nederland wordt inmiddels lesgegeven in het zwemmen als een zeemeermin. "Dan gaan beide voeten in een monofin en daarmee kun je dan veel water verplaatsen", aldus Van der Meijde. "Met de juiste techniek blijft dat goed zitten. En het is ook een goede workout voor je rug- en buikspieren."



Tijdens het kampioenschap wordt gestreden in twee onderdelen. "We hebben een snelheidsonderdeel, daarbij moeten de deelnemers zo snel mogelijk zwemmen, en een parcour d'élégance." Daarbij gaat het erom dat de zeemeerminnen zo sierlijk mogelijk zwemmen en wordt ook gelet op het uiterlijk.



Niet alleen vrouwen zijn welkom bij het Nederlands Kampioenschap. Ook mannen kunnen zich inschrijven. De wedstrijden beginnen zondagmiddag om 13.00 uur.



