Man gooit met meubilair op Neude

vrijdag 3 februari 2017, 10:02 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden die op de Neude met terrasmeubilair gooide.



Toen de politiemensen de wildebras in de boeien sloegen, kregen ze allerlei beledigingen naar hun hoofd geslingerd.



Twee agenten hebben aangifte van belediging gedaan, meldt de wijkagent Horeca op Twitter. Waarom de man door het lint ging, is niet bekendgemaakt.



