Insluiper berooft selectie SV Spakenburg

Foto: SV Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De selectie van het tweede elftal van SV Spakenburg is donderdagavond bestolen. Terwijl de mannen op het veld stonden hebben ťťn of meerdere insluipers de kleedkamer doorzocht.



In de kleedkamer lagen telefoons, portemonnees en een autosleutel. De dader, of daders, hebben de auto meegenomen. Volgens de politie gaat het om een Fiat 500 met het kenteken 53-XST-3. "De auto staat gesignaleerd en wij roepen mensen op om ons te bellen als ze de auto zien", zegt de politie.



De eigenaar van de auto doet een soortgelijke oproep op Facebook. "Zouden jullie om je heen willen kijken", schrijft Gerina de Graaf. "Mijn witte Fiat 500 is meegenomen."



GETUIGE

Een getuige heeft de mogelijke dader gezien. Hij zag een lichtgetinte man van ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang en hij droeg een grijze capuchon. De politie houdt er rekening mee dat er meer mensen betrokken zijn bij de insluiping.



De politie hoopt dat meer getuigen zich melden. De diefstal gebeurde tussen 21:30 en 22:30 donderdagavond. Ook worden camerabeelden bekeken voor aanwijzingen naar de dader.



Reacties van lezers Dit is een probleem wat alle tientallen jaren speelt en men leert het dus nooit in de sportwereld. Kleedkamers afsluiten of alles in de tas naar een afgesloten ruimte in het clubhuis. Dan is er natuurlijk nog een andere optie, nl. het kluisje. Sleutel bij de elftalleider en klaar. Kost iets meer, maar kan in principe jaren mee. Investering is het wel waard met alle dure telefoons etc. van tegenwoordig. hans uit | 03-02-2017 12:31 uur Geld en goederen af geven bij de bar en het probleem was er niet geweest,dat doen ze bij elke sportclub. Johan uit Utrecht | 03-02-2017 12:14 uur

