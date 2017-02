Rabo: geen krediet voor gasboringen Waddenzee

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 10:56 uur | update: 11:08 uur

UTRECHT - Rabobank leent geen geld aan bedrijven die dat willen gebruiken om naar gas te boren onder de bodem van de Waddenzee. De bank geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Waddenvereniging aan investeerders om geen financiering te verstrekken voor gaswinning in het gebied.



In een vrijdag uitgegeven verklaring wijst de Utrechtse bank erop dat de Waddenzee sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Toch hebben vorig jaar vier bedrijven bij het ministerie van economische Zaken een vergunning aangevraagd om er gas te gaan winnen, zowel vanaf de wal als vanuit de Noordzee.



"Deze boringen kunnen bodemdaling veroorzaken, waar ook al sprake is van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering", schrijft Rabobank. Dat kan het beschermde natuurgebied ernstig aantasten, en daarom sluit de bank dergelijke projecten uit voorzorg uit van financiering.



