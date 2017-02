Geen fouten zorg bij zelfverbranding Bennekom

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 12:13 uur | update: 12:14 uur

AMERSFOORT - De zorgverlening heeft geen fouten gemaakt rondom de begeleiding en behandeling van de vrouw uit Amersfoort, die zichzelf vorig jaar zomer in brand heeft gestoken in het Gelderse Bennekom. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld aan de gemeente Ede, die de conclusies heeft overgenomen.



De 51-jarige Erna overleed twee dagen nadat ze zichzelf in een ernstig verwarde bui in brand had gestoken. Twee zorgaanbieders waren betrokken bij de hulpverlening aan de vrouw. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft gekeken of de protocollen zijn gevolgd en of voldoende afstemming is geweest. Dat is het geval, beaamt ook de inspectie.



De gemeente noemt het een tragisch incident, maar denkt niet dat vervolgstappen nodig zijn. "Er is zoveel afstemming geweest tussen begeleidende organisaties vooraf", zegt een woordvoerder van de gemeente Ede. "Wat kun je dan nog meer doen?"



De protocollen worden dan ook niet aangescherpt op basis van dit incident, zegt de woordvoerder. Het rapport blijft vanwege de privacy geheim, maar de conclusies zijn gedeeld met de gemeenteraad en zijn openbaar.



