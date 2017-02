Auto tegen pui in Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 12:21 uur | update: 12:55 uur

Foto: Menno Bausch

ZEIST - Op de Van Reenenweg in Zeist is vrijdagmiddag een auto tegen een pui gereden. De brandweer was opgeroepen voor assistentie.



Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Niemand raakte gewond. Er zit een gat in de glazen pui en enkele geparkeerde fietsen raakten beschadigd.



Bij het ongeluk waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken.



