Winkelcentrum Baarn zonder water

BAARN - Een deel van het centrum van Baarn zit sinds het middaguur zonder water. Tijdens werkzaamheden is vrijdag een waterleiding gesprongen.



Volgens Vitens is een leiding op de Laanstraat beschadigd geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel huishoudens en winkels de dupe zijn van de gesprongen waterleiding.



Later meer.



