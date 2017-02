Rabobank sluit kantoren Eemnes, Baarn en Vathorst

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 13:48 uur | update: 13:48 uur

EEMLAND - De kantoren van de Rabobank in Eemnes, Baarn en Amersfoort Vathorst gaan per 1 maart dicht. Alleen de geldautomaten blijven bestaan. De andere kantoren van Rabobank Eemland, die in Soest, Leusden en Amersfoort, blijven wel open.



De bank zegt dat steeds minder mensen gebruik maken van de kantoren door de steeds grotere mogelijkheden van online bankieren. Daarnaast opent de bank steeds meer servicepunten in zorgcentra, bibliotheken, dorpshuizen of ontmoetingsplekken voor zzp'ers.



"Daar zijn onze adviseurs aanwezig voor adviesgesprekken en om te helpen met dagelijkse bankzaken", zegt Henri Hofsteenge, directievoorzitter van Rabobank Amersfoort Eemland. "Die nieuwe contactpunten lopen inmiddels al heel goed."



Er zijn al servicepunten in Amersfoort, Eemnes, Hoogland, Hoevelaken en Leusden. Binnenkort komen er nieuwe punten bij in Baarn en Soest. De geldautomaten blijven wel en ook kunnen zakelijke klanten geld blijven storten in Eemnes.



