Politiek mengt zich in kunstwerkdiscussie Amersfoort

vrijdag 3 februari 2017, 14:36 uur | update: 15:07 uur

Zo moet het eruit komen te zien Foto: Twitter Hans van Wegen

AMERSFOORT - Ook de Amersfoortse politiek bemoeit zich met de plannen voor een kunstwerk op de Hof. Veel inwoners van de keistad vinden het ontwerp lelijk en willen geen veranderingen.



De CDA fractie in de Amersfoortse gemeenteraad wil weten of er wel draagvlak is voor het kunstwerk. "Hoe gaan we het draagvlak meten onder de bevolking over wat voor een soort kunstwerk er moet komen te staan", zegt raadslid Bas Aghina. "We willen er een goede manier voor vinden die recht doet aan de artistieke vrijheden van de kunstenaar als de publieke ruimte."



Stichting Open Oog wil de fontein op de Hof voorzien van een overkapping, rustend op vijf bronzen beelden. Als dat gebeurt, komt een einde aan de traditie dat kinderen over de rand van de fontein kunnen lopen.



KRITISCH

Ook de eenmansfractie Amersfoort Actief is kritisch op de plannen. Op Twitter laat fractievoorzitter Roel Mulder weten dat het kunstwerk niet naar de Hof moet komen. PvdA-raadslid Louis de la Combť is ook niet blij met de plannen: "Nog even los van principiŽle vraag of je invulling van publieke ruimte moet laten domineren door een private groep."



In elk geval het CDA gaat de vragen volgende week schriftelijk indienen bij het Amersfoortse gemeentebestuur.





