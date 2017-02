Botsing tussen auto en zandwagen op A1 Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 14:24 uur | update: 14:48 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - Op de A1 bij Baarn is een zware vrachtwagen tegen een auto gebotst. Het lijkt erop dat de automobilist te vroeg wilde invoegen.



De zandwagen kon de van baan wisselende auto niet meer ontwijken en ramde hem vol in de flank. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de auto was zo beschadigd dat hij moest worden weggesleept.



Het ongeluk veroorzaakte vrijdagmiddag lange files op de A1 naar Amersfoort.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht