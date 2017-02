Blunders met DNA Van U. leiden tot oplossing misdrijven

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 15:27 uur | update: 16:13 uur

Foto: ANP

BILTHOVEN - Een herstelactie van het Openbaar Ministerie na de blunders rond dna-afname bij de moordenaar van Els Borst, Bart van U., heeft tot de oplossing van een aantal zaken geleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie van het parket in Amsterdam†vrijdagochtend op Radio 1.



De afgelopen tijd is er bij honderden veroordeelden alsnog DNA afgenomen. Dat had bij Bart van U. ook moeten gebeuren, maar dat is destijds niet gedaan. Na afname van het DNA van de veroordeelden zijn in 109 zaken nieuwe verbanden gelegd.



Het gaat vooral om diefstallen en inbraken. Maar er zaten ook 15 ernstiger zaken bij. Volgens hoofdofficier Theo Hofstee gaat het daarbij om onder meer†doodslag en zedenmisdrijven. In een aantal van die zaken zijn verdachten al veroordeeld. Een paar zaken lopen nog bij de rechtbank.



Volgens het Openbaar Ministerie is er sinds 2010 in†bijna 3000 zaken ten onrechte geen dna afgenomen. Door de inhaalslag is dit inmiddels bij 80 procent inmiddels wel gebeurd.



De hoofdofficier van justitie zegt dat het nooit zal lukken om van iedereen dna af te nemen.



