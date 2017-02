Twee jaar cel voor gedwongen prostitutie in Soest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 16:23 uur | update: 16:44 uur

SOEST - Een 31-jarige man uit Soest moet de gevangenis in, omdat hij zijn vriendin tot prostitutie heeft gedwongen. Volgens de rechtbank heeft hij haar "op een doortrapte manier gemanipuleerd en akelig vernederd" en het geld dat zij verdiende ingepikt.



De rechter oordeelt dat de Soester wist dat de vriendin een laag IQ heeft en makkelijk beÔnvloedbaar was. Daar heeft de man gebruik van gemaakt. Hij zette de vrouw onder druk en dreigde na verloop van tijd ook aan anderen te vertellen dat ze in de prostitutie werkte. Het geld vergokte hij, of hij kocht er kleren van.



De Soester krijgt twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 25.000 euro betalen. Hij mag tijdens zijn proeftijd geen contact met haar hebben.



Een 32-jarige medeverdachte uit Hilversum werd vrijgesproken. Hij kocht soms condooms voor het slachtoffer en wist na een tijdje dat ze in de prostitutie werkte, maar het staat niet vast dat ook hij haar heeft gedwongen om dat werk te doen. Ook kan de rechtbank niet vaststellen of hij geprofiteerd heeft van de inkomsten van het slachtoffer.



