Advocaat Silvester L. stopt, hoger beroep Sandra García Geraldino vertraagd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 17:04 uur | update: 17:35 uur

Strafpleiter Jan Boone heeft de zaak neergelegd. Foto: ANP

UTRECHT - Silvester L. moet op zoek naar een andere advocaat in de rechtszaak rond de dood van Sandra García Geraldino. Advocaat Jan Boone legde vrijdagmiddag zijn taken neer, nadat de rechter in het hoger beroep alle onderzoeksvragen had afgewezen.



L. is vorig jaar tot zes jaar cel veroordeeld, nadat het lichaam van zijn ex-partner in een ondiep graf in de buurt van zijn huis werd gevonden. Zelf ontkent hij dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht. Ook tijdens het hoger beroep hield hij dat vol.



Volgens advocaat Boone uit Wijk bij Duurstede is er veel af te dingen op het vonnis. Naar de omstandigheden rond de dood van García Geraldino is nog veel onderzoek nodig, zegt hij.



Zo wilde hij de vrijwilligers spreken die met reddingshonden naar het lichaam van de vrouw hebben gezocht. Een deel van de ploeg vond niets in de bosjes waar de vrouw later alsnog gevonden werd. Ook wilde Boone de jonge tweelingdochters van García Geraldino naar de rechtszaal halen.



In alle gevallen wees de rechter de onderzoeksvragen af. Nu L. geen advocaat meer heeft loopt het hoger beroep vertraging op. Hij krijgt maximaal drie maanden om een nieuwe raadsman of -vrouw te vinden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Boone kennende, stopt hij de verdediging van deze proleet om reden van een kansloze missie, zijn naam aantastend, en er weinig gewin financieel valt te halen bij deze loser zonder liquiditeit. Peter uit Utrecht | 03-02-2017 18:03 uur Toch wel vreemd. Hier worden alle onderzoeksvragen afgewezen terwijl in de zaak van de treinkapers na 40 jaar nog onderzocht moet gaan worden of de staat daar misschien wel een fout heeft gemaakt. mick uit Utrecht | 03-02-2017 17:30 uur

Nieuwsoverzicht