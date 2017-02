Gevangenisstraf voor Utrechter die vriend door hoofd schoot

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 17:42 uur | update: 17:43 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

UTRECHT - Een 18-jarige Utrechter die vorig jaar per ongeluk zijn vriend door het hoofd schoot, moet een half jaar de cel in. De jongen zat wat met een pistool te spelen, toen het plotseling afging.



De vriend kreeg een kogel door zijn voorhoofd, maar hij overleefde het. Het schieten was een ongelukje, maar bij de schutter thuis in Overvecht werden ook cocaÔne en de buit van een plofkraak gevonden.



Als de Utrechter de komende twee jaar weer in de fout gaat, moet hij nog eens zes maanden in de cel zitten. Justitie had trouwens ook een half jaar gevangenisstraf geŽist.



Reacties van lezers En wie betaalt de schade van de plofkraak? Los je dat op met 6 maanden cel? Nico uit Loenen | 03-02-2017 18:04 uur

