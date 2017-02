Geldtekort bij deBeschaving: geen festival dit jaar

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 15:39 uur | update: 18:10 uur

UTRECHT - Festival deBeschaving in Utrecht slaat een jaartje over. Op Facebook laat de organisatie weten dat ze het evenement in de Botanische Tuinen op de Uithof dit jaar niet organiseert.



De vorige editie van deBeschaving leverde een verlies op en daardoor is er geen geld om het festival dit jaar door te laten gaan. "De afgelopen editie hebben we jammer genoeg een verlies moeten noteren en de productie van het festival in de Botanische Tuinen kost dermate veel geld dat we 2017 gaan gebruiken om het festival door te ontwikkelen op een nieuw festivalterrein", schrijft deBeschaving op Facebook.



De organisatie heeft er veel vertrouwen in dat het festival volgend jaar zomer terugkomt. "Tegelijkertijd zijn we wel bezig met een nieuw feestje in oktober, dat stond al een tijdje op ons wenslijstje. Daar horen jullie binnenkort meer over en in 2018 hopen we jullie natuurlijk weer te zien op Festival deBeschaving!", is te lezen op Facebook.



Festival deBeschaving combineerde de afgelopen jaren wetenschap met muziek. De organisatie ging daarbij wetenschappelijke experimenten niet uit de weg. Zo werd vorig jaar onderzocht wat bezoekers ervan vinden als ze tijdens een festival geen telefoon kunnen gebruiken.











